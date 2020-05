Sylvie en verloofde op huizenjacht: ‘We hebben geen haast’

Sylvie en Niclas werden eerder deze maand in Hamburg gespot. Hun oog zou zijn gevallen op een pand in een buitenwijk van de stad. ‘Het moet natuurlijk aan al onze eisen voldoen en er moet voldoende ruimte zijn. Zo bouwen we langzamerhand ons leven samen op’, aldus Sylvie.



Niclas woont nu nog grotendeels in Miami en Los Angeles. Hij en Sylvie wilden eigenlijk in juni met elkaar trouwen maar door het coronavirus kan het feest niet doorgaan. Een vervangingsdatum hebben ze nog niet gevonden. Ze hopen in ieder geval nog dit jaar hun jawoord aan elkaar te kunnen geven.



Sylvie en Niclas waren van plan om in het Italiaanse Florence te gaan trouwen. De twee maakten in oktober, toen ze elkaar nog maar een paar maanden kenden, hun huwelijksplannen bekend.