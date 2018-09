Sylvia Hoeks met kaal koppie tijdens fashionweek Parijs

Carrière

Tegenwoordig woont Hoeks in Los Angeles met haar vriend Boaz. Ze kan terugzien op een veelzijdige carrière. Als 14-jarige reisde zij als model de hele wereld rond. Na haar opleiding aan de Toneelschool van Maastricht volgden film- en televisierollen in producties als Duska, De Storm, Overspel en Bloedverwanten. Internationaal gaat het haar ook voor de wind met rollen in bejubelde speelfilms als The Best Offer en Blade Runner 2049.



Dit najaar is ze te zien in in The Girl in the Spider’s Web, het vierde deel van de Zweedse misdaadserie Millennium.