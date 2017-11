Sylvia Geersen kreeg een miskraam

De brunette vertelt over de moeilijke periode in haar leven met presentator Tijs van den Brink in het programma Adieu God?, dat zondag wordt uitgezonden. Na de miskraam dacht ze: 'Laat het allemaal maar'. ,,Ik woonde op zolder bij mijn vader, want ik had geen huis meer.''

Ze kreeg kracht door 'verschrikkelijk te bidden'. ,,Ik zei tegen God: ik hoef geen fame, ik hoef niet rijk te zijn, als ik maar weer gelukkig ben. De volgende dag voelde ik een enorme kracht en kreeg ik dit huis!'' Sinds september woont de brunette in een hoekwoning in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs.

Getrouwd

Sylvia liet in 2014 - toen ze in Rotterdam samenwoonde met haar toenmalige vriend Ashur - weten heel graag kinderen te willen. ,,Over een paar jaar willen we echt huisje, boompje, beestje, en dat houdt in dat ik wil kopen waar we de ruimte hebben voor ons kind'', vertelde ze aan NU.nl. In mei van dit jaar kondigde ze na anderhalf jaar getrouwd te zijn met de Mexicaan Rogelio Castro Martinez haar scheiding aan.