Sylvester Stallone: Ik wil in de Rambofilms tonen hoe verschrikkelijk geweld kan zijn

De titel van de vijfde Rambo-film, Last Blood, suggereert dat het misschien wel de laatste keer is dat Sylvester Stallone opdraaft als de onverwoestbare vechtersbaas die in 1982 voor het eerst de bioscoop binnenstormde in First Blood. Maar bij Stallone weet je het nooit. Rocky, zijn andere iconische filmrol, heeft hij al acht keer gespeeld, voor het laatst vorig jaar in Creed II, toen de bokskampioen als een kortademig, kwetsbaar fossiel voor de camera verscheen.



Rambo daarentegen oogt, ondanks de gevorderde leeftijd van zijn vertolker, veel fitter. Hij moet ook wel want de oorlogsveteraan raakt verzeild in een klassiek avontuur: hij moet een jonge vrouw redden uit de tengels van een Mexicaanse bende die haar heeft ontvoerd uit het huis van Rambo. Zelf verbleef hij onder de grond van zijn woning om zich schuil te houden voor mogelijke vijanden. Hij vat de kidnapping bijna als een persoonlijke belediging op. Het wordt voor hem een erezaak.



Komt er geweld in Rambo V: Last Blood voor? Het is vragen naar de bekende weg. In zijn vorige films was het aantal lijken bijna niet te bij te benen. Het vierde avontuur toonde hoe zijn tegenstanders in Myanmar letterlijk aan flarden werden geschoten. Het was zonder meer de gewelddadigste aflevering in deze bepaald niet kinderachtige reeks.



Stallone heeft er geen moeite mee om weer eens de geweldkraan open te zetten. ,,Geweld is van alle tijden”, doceert de 73-jarige Amerikaanse acteur in Cannes waar hij in mei zijn nieuwe film toelicht. ,,Gevechten op leven en dood vonden al plaats in de middeleeuwen. Dat vindt weer zijn neerslag in een serie als Game of Thrones, waarin ook van alles gebeurde dat niet door de beugel van politieke correctheid kon.”