Sylvana Simons en Thorn de Vries bekroond met Diversity Awards

Rapper Travis Scott geeft eerste publieke show sinds dodelijk drama Astroworld

Rapper Travis Scott heeft voor het eerst sinds het drama tijdens het Astroworld-festival in Houston weer in het openbaar opgetreden. Op dat festival in november 2021 kwamen tijdens zijn concert tien festivalgangers om het leven in het gedrang op het veld. De politie van Houston en de FBI doen nog altijd onderzoek naar de vraag hoe die tragedie kon plaatsvinden. Scott wordt door meerdere partijen aangeklaagd.

