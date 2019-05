Swedish House Mafia begint aan reünietour

Steve Angello, Sebastian Ingrosso en Axwell toeren tot eind september de wereld over met hun show. Na Stockholm treedt de groep, bekend van hits als One en Don’t You Worry Child, onder meer op in Mexico City, Seoul, Helsinki en Berlijn. Swedish House Mafia sluit op 20 september hun tournee af met een optreden tijdens de Grand Prix in Singapore. Voor de drie stadionshows in Stockholm zijn in totaal zo’n 120.000 kaarten verkocht. Maar of iedereen met een kaartje naar Zweden kan komen, is de vraag. Vanwege de pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS zijn sinds vorige week vrijdag al duizenden vluchten geannuleerd. Steve Angello uitte onlangs via Instagram zijn zorgen.

Orde

,,35.000 van de 120.000 tickets zijn gekocht door mensen in het buitenland of door fans die binnen Zweden moeten reizen”, schreef hij. ,,Dus ik zou het op prijs stellen als u uw zaken voor de piloten en het personeel op orde heeft.”



De groep viel vijf jaar geleden uiteen en de heren gingen ieder hun eigen weg. Steve Angello richtte zich op zijn platenlabel Size Records. Sebastian Ingrosso en Axwell gingen verder als duo Axwell Λ Ingrosso, en scoorden hits als Sun Is Shining en More Than You Know. In maart vorig jaar verzorgde het drietal al een verrassingsoptreden tijdens het Ultra Music Festival in Miami. Daarna kwamen geruchten op gang over een definitieve reünie, die enkele maanden later werden bevestigd.