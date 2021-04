Sven Hammond: Telefoontje van Matthijs kwam precies op het juiste moment

De eerste vraag wekt een lach op, maar ook een frons. Wat er na de eerste, toch vrij succesvolle reeks van Matthijs gaat door over het programma staat op de Wikipediapagina van Sven Figee? ,,Oeh, vrij weinig denk ik. Helemaal niets zelfs?’’ Terwijl hij met een pen iets op een velletje papier krabbelt: ,,Hmm, note to myself: dat moet ik aanpassen.’’