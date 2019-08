Suzanne is een bikinibabe en Gerard is al in de kerststemming

Amerikaan­se nieuwspre­sen­ta­tri­ce omgekomen bij vliegtuig­on­ge­luk

17 augustus Nancy Parker, een Amerikaanse presentatrice van de lokale zender WVUE FOX 8, is vrijdag omgekomen bij een vliegtuigongeluk in New Orleans. Dat melden Amerikaanse media. De 53-jarige Parker was bezig met een reportage in een stuntvliegtuig toen brand uitbrak in het toestel en het neerstortte. Ook piloot Franklin J.P. Augustus kwam om bij het ongeluk.