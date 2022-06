Suzanne deelt eerste liefdeskiekjes en Emma neemt hijs van dikke sigaar

met video Marieke Elsinga zwanger van eerste kindje: ‘Zo blij dat ik het nu heb verteld’

Qmusic-dj Marieke Elsinga (35) is in verwachting van haar eerste kindje. Dat onthult ze zojuist in haar ochtendshow met Mattie Valk. Haar werkpauze van de afgelopen tijd heeft niets met de zwangerschap te maken, benadrukt ze.

10:24