Suzan van Freek kreeg totale blackout bij Jinek: ‘Geen idee meer wat ik kwam doen’

Oók als je wekelijks voor publiek optreedt is het soms nog spannend om liedjes te zingen als alle ogen op jou gericht staan, dat bewees Suzan Stortelder woensdagavond maar weer in de uitzending van Jinek. Daar kreeg ze een black-out, vlak voordat ze moest zingen. ‘Ik had even géén idee wat ik hier kwam doen.’

Suzan & Freek kwamen langs in de studio van Jinek om hun nieuwe zomersingle te promoten, maar zongen ook oudere hits, zoals Goud. Als ze op het podium gaan zitten om het refrein van het nummer te zingen gaat het even helemaal mis. Suzan kreeg namelijk een black-out, waardoor het begin van het optreden even stilviel.

Terwijl de eerste noten van het nummer al klinken en Freek op het punt staat om te zingen weet Suzan even niet meer wat ze moet doen en kijkt ze lichtelijk in paniek naar Freek. ,,We zitten elkaar aan te kijken van: wat gaan we doen?’’ zegt hij. Suzan kan erom lachen, waarop Eva Jinek roept: ,,Vandaag nog, jongens!” Na wat geroezemoes besluit Freek toch maar het nummer opnieuw in te zetten en lukt het Suzan toch nog om de draad op te pakken. ,,Zo ziet een brain freeze eruit!” besluit Freek al lachend tussen het zingen door te zeggen.

Als Eva Jinek het stel later opnieuw naar het podium stuurt, plaagt ze hen: ,,Met het risico dat er weer een brain freeze komt, wil ik je opnieuw naar het podium sturen.” Waarom Suzan antwoordt: ,,Fijn! Ik vind het soms gewoon zó spannend en dan moet ik ineens beginnen en dan zit ik daar en dan denk ik: wie ben ik, waar ben ik, hou oud ben ik en welke dag is het?! Hahaha.”

Volledige paniek

Suzan schaamde zich flink op het moment van haar black-out, zo schrijft ze op Instagram, maar kon er achteraf wel om lachen. ‘Ik had even géén idee wat ik hier kwam doen, welke tekst ik moest gaan zingen en of ik nou Suzan of Freek was. Ik lachte het weg, maar in m’n hoofd was ik in volledige paniek’, schrijft Suzan bij een fragment van het optreden. ‘Toen ik thuis kwam, dacht ik: ‘ik hoop maar dat niemand het gezien heeft’ omdat ik me schaamde. Stom eigenlijk dat we met z’n allen het gevoel hebben dat alles perfect moet gaan.’ Woensdagavond keken 554.000 mensen naar de RTL-talkshow.

De zangeres besloot haar bed uit te stappen en het fragment samen met Freek ‘met kromme tenen’ terug te kijken. Achteraf konden de twee er wel een beetje om lachen. ‘Ik vind soms dingen nogal spannend, en daardoor gaat het soms niet zoals ik het wil, en dat is eigenlijk helemaal prima’, schrijft Suzan. ‘Deze is voor iedereen die net zoals ik met een rood hoofd een volle ruimte in loopt en ook zó graag eens de onzichtbaarheids-cape van Harry Potter zou willen hebben.’

