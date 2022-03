Suzan & Freek in Top 10 meest succesvolle acts en Antoon heeft nieuwe nummer 1-hit te pakken

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 19 maart. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 4 zittenblijvers, 15 stijgers en 18 zakkers.

24 (--) HONDERD KEER- Suzan & Freek

In december van 2018 kwamen Suzan & Freek met Als Het Avond Is voor het eerst de Top 40 binnen. Sindsdien is het succes van de twee alleen maar groter geworden. Komende maand geven Suzan & Freek twee shows in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ondertussen slingeren ze hun tiende hit de Top 40 in – Honderd Keer – en dankzij dat succes komen ze deze week ook bij de 10 meest succesvolle acts van de 20’s. Daar staat Dua Lipa op 1 en Suzan en Freek duwen op hun beurt nu Lost Frequencies buiten die top 10.



Honderd Keer is de hoogste nieuwe op nummer 24.

18 (12) HARD TO SAY GOODBYE- Rondé

Hard To Say Goodbye staat inmiddels 27 weken in de lijst en daarmee is het de langst genoteerde track van deze week. Inmiddels is de hit van Rondé zo’n groot succes geworden dat het een plekje heeft gekregen bij de 100 grootste hits die ooit in de Top 40 stonden. Hard To Say Goodbye klimt in die lijst naar nummer 92 en drukt daardoor Sorry van Justin Bieber tot buiten de Top 100.



In de lijst van deze week zakt Rondé zes plaatsen naar nummer 18.

6 ( 9) L’ENFER- Stromae

Aan het begin van deze maand verscheen het derde studioalbum van Stromae, Multitude. Het zorgde ook voor een opleving van L’enfer dat eind februari al buiten de top 10 was gezakt. Inmiddels stijgt de Belgische zanger weer en deze week staat hij op nummer 6. Het is daarmee ook de 50e Franstalige track ooit die in de top 6 van ons land weet te komen. Zelf stond Stromae al in die lijst met drie eerdere hits: Alors On Danse, Papaoutai en Formidable.

1 ( 2) HALLO- Antoon

Nooit eerder wist een Eurovisiesongfestival-nummer al zo vroeg in de top 3 te komen. Dat belooft dus veel goeds voor De Diepte van S10 dat met drie plaatsen winst op nummer 3 weet te komen. The Motto van Ava Max en Tiësto stond de afgelopen drie weken op nummer 1 maar levert nu een plekje in. Door zijn succes weet Tiësto deze week wel de Top 40-score van Avicii te overtreffen waardoor hij na David Guetta en Calvin Harris nu in de top 3 van meest succesvolle dj’s staat.

Adele, Martin Solveig en Lionel Richie wisten Hello op nummer 1 te krijgen. Nu is het tijd voor de Nederlandse ‘Hallo’ op de eerste plek van de Top 40. Antoon stond met Vluchtstrook al vijf weken op nummer 2 en hij heeft nu met Hallo zijn eerste nummer 1-hit te pakken.

