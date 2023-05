Suse van Kleef en Jeroen Latijnhouwers tijdelijke presentatoren NOS Sport

Dat nieuws maakte de NOS vrijdag bekend. In maart werd bekend dat Tom Egbers voorlopig niet aan het werk gaat voor NOS Sport, nadat hij in een Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport werd genoemd.

Beide presentatoren kijken erg uit naar hun (tijdelijke) nieuwe functie. ,,Ik heb er zin in, zoveel zelfs dat ik mijn radiowerk tijdelijk op een lager pitje zet’’, geeft Jeroen Latijnhouwers aan. Dat heb ik nog niet eerder gedaan maar deze keer wel. Sport is een rode draad door mijn leven: als beoefenaar, als liefhebber en ook vakmatig. Ik heb een aantal jaar als sportjournalist gewerkt en het is meer dan leuk die tijd een kort vervolg te geven.’’ Zijn nieuwe aanstelling geldt voor de drukke sportmaanden juni, juli, augustus en september. De eerste uitzending voor Latijnhouwers staat voor eind juni op het programma.

,,Dit zijn de speciale toernooien waar ik naar uitkijk’’, vertelt Suse van Kleef over de presentatie van het WK vrouwen. ,,Ik verheug me enorm op een maand lang mondiaal topvoetbal en op het vertellen van alle verhalen die deze sport zo interessant maken.’’ Het WK voetbal wordt van 20 juli tot en met 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden. De NOS zendt iedere dag een wedstrijd van dat WK live uit, waarvan de presentatie rond die wedstrijd afwisselend in handen is van Suse van Kleef of Gert van ‘t Hof.

Volledig scherm Jeroen Latijnhouwers. © Pro Shots / Toin Damen

De afgelopen maanden is er zowel voor als achter de schermen een hoop veranderd nadat de tientallen meldingen over grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen. Zo stapte de hoofdredactie van NOS Sport op, werd het contract met wielercommentator Danny Nelissen niet verlengd en is presentator Tom Egbers voorlopig niet op tv te zien. Zou zouden zich beiden schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag, en de hoofdredactie zou niet hebben ingegrepen toen ze daar signalen van kregen.

NOS-presentator Dione de Graaff Tom Egbers vervangt in de aankomende afleveringen van Andere Tijden Sport.

