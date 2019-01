Susan Boyle doet tien jaar na succes mee aan America's Got Talent

I Dreamed A Dream , dat nummer zong Susan tien jaar geleden toen ze als nobele onbekende deelnam aan Britain's Got Talent . Het publiek en de jury lachten haar uit toen ze op het podium kwam. De vrouw zag er wat vreemd uit en gaf niet meteen de meest rake antwoorden op de vragen. Maar toen ze haar keel openzette, sloeg de sfeer om. De monden van de juryleden vielen open en het publiek ging uit zijn dak. Susan leek de gedoodverfde winnares, maar beleefde in de finale een ‘Natalia-moment’. Iedereen was er zo van overtuigd dat ze zou winnen dat bijna niemand nog stemde. Ze werd tweede.

Tien jaar na haar succes verscheen Boyle gisteren in America’s Got Talent: The Champions, waarin voormalige winnaars en finalisten uit diverse landen het tegen elkaar opnemen. Susan zong Wild Horses van The Rolling Stones en werd door jurylid Mel B beloond met de zogenoemde ‘golden buzzer’, waardoor ze rechtstreeks geplaatst is voor de finale. ,,Deze vrouw is een legende. Het is een absolute eer en een genot om hier naar jou te zitten luisteren, naar die engelachtige stem van jou’’, klonk het.