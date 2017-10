Surfende BN'ers gaan helemaal tot het gaatje in sportieve realityreeks

Negen bekende Nederlanders gaan de strijd met elkaar aan op de surfplank. In het Veronica-programma Into the Waves reizen onder anderen Tim Douwsma, Donny Roelvink en Christina Curry in drie campers langs de Franse en Portugese kust om erachter te komen wie zich de beste surfer mag noemen.

Ook Chef'Special-frontman Joshua Nolet, presentatrice Sonja Silva, acteur Miro Kloosterman, rapper Negativ en modellen Touriya Haoud en Nochtli Peralta Alvarez springen op de surfplank. En surfen is ze vies tegengevallen. ,,De zee is ons allemaal wel tegengevallen. Je voelt je soms zo klein en nietig'', aldus Joshua. ,,Wanneer je twee of drie keer door die wasmachine gaat en voelt dat je nul controle hebt over wat er gebeurt. Maar je moet ontspannen, je komt vanzelf weer boven.''

Fysiek is het een zware sport, legt Donny uit. ,,Ik ben thuis gekomen met enorme schouders door het peddelen. Het is fysiek heel vermoeiend en zwaar.'' Tim had juist niet gerekend op de weersomstandigheden. ,,We kwamen echt in slecht weer terecht. De golven waren twee of drie meter hoog. Rode vlaggen en niemand mocht eigenlijk de zee in en wij gingen toch.'' Touriya had het het moeilijkst met kamperen. Ze miste vooral een douche. ,,En het was echt lastig slapen met zijn drieën in een camper.''

Vreemde geurtjes

Donny miste zijn toilet het meest. ,,Je hebt een zware dag surfen achter de rug en dan wil je eigenlijk het liefst naar je bed toe en op een lekkere wc zitten, maar dan moet je de bosjes in'', lacht hij. ,,Achteraf had ik het niet willen missen. Dat hoort ook bij de ultieme surftrip: back to basic.'' Tim werd onaangenaam verrast door de geurtjes die bij het surfersleven horen. ,,Op een gegeven moment ga ik je ook een heleboel dingen ruiken. Elke dag trek je die wetsuits aan, je zwemt in de zee, je zweet erin en je wast het niet.'' Na een paar dagen hingen er dan ook vreemde geurtjes in de busjes. ,,Ik hoop dat die nu echt ergens op de dump liggen'', aldus Douwsma.

Volledig scherm Vlnr: presentator Kay Nambiar met Miro Kloosterman , Chef’Special-zanger Joshua Nolet , Tim Douwsma , Donny Roelvink en Maurits ‘Negativ’ Delchot. © Brunopress

Joshua vond het rondrijden met de oude busjes juist prachtig. Het was een 'trip down memory lane'. ,,Met de band zijn we ook langs die plaatsjes gereisd om op te treden op surffestivals. Ik ben ook best wel wat gewend, omdat wij met de band veel getoerd hebben en vroeger ook in kleine busjes moesten zitten, dicht op elkaars lip. Daar had ik weinig moeite mee.''

Verslaafd

Wat alle BN'ers verder heeft verrast is hoe goed ze met elkaar konden opschieten. ,,Ik vond iedereen wel verrassend leuk. We hadden het leukste groepje dat ik tot nu toe heb meegemaakt in een programma'', meent Christina. ,,Het was heel onverwacht. Ik ben nu echt heel goed bevriend met Tim, dat is echt een dierbaar maatje geworden'', vult Touriya aan. ,,We zijn allemaal heel verschillend van elkaar, maar je dacht wel: wauw, wat ben jij een leuk mens'', aldus Tim.

Op Christina na heeft iedereen nu ook de smaak te pakken. Ze surfen nog steeds. Touriya volgt lessen in Los Angeles, Donny wil alleen nog maar naar vakantiebestemmingen waar hij kan surfen en Joshua is naar eigen zeggen zelfs verslaafd geraakt aan de sport. En de BN'ers willen ook meer sporten onder de knie krijgen. Zo wil Touriya leren snowboarden en Tim hoopt op een show waarbij je wordt opgeleid tot profvoetballer. Christina kiest voor een iets minder heftige sport: ,,Curling! Dat wil ik doen. Christina Curling wordt het dan.''