Suprise! Justin Timberlake en Jessica Biel verwelkomen tweede kindje

Milou ruilt boer Bastiaan na lockdown in voor stadsleven in Frankfurt

18 juli Boer Zoekt Vrouw-agrariër Bastiaan van 't Westeinde moet het voorlopig zonder zijn vriendin stellen. Milou ruilde zijn boerderij in Zeeland onlangs in voor het stadsleven in Frankfurt. Geen paniek voor de fans: het stel is nog altijd stapelverliefd.