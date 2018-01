'Superzeikerds' Tonny en Helma staan boven kritiek na Rijdende Rechter

Het Losserse echtpaar wilde via de Rijdende Rechter John Reid afdwingen dat de gemeente twee Noorse esdoorns kapt naast hun huis vanwege de overlast die ze ondervinden. Er keken 1,3 miljoen mensen naar hun aanklacht. Al tijdens de uitzending werden ze al door veel kijkers op internet weggezet als ‘superzeikerds’.



Ze zijn er niet over van slag en ook niet geschrokken. ,,Als ik me daar druk over moet maken. Gelukkig heb ik zelf geen Twitter of Facebook. Maar ik zie hier en daar wel wat voorbijkomen op sites en hoor het via familie. Mensen roepen maar. We staan er boven. Ik denk: dat zijn vast van die laag opgeleide figuren uit de andere kant van het land. Het doet ons niets.”