'Superzeikerds' schakelen Rijdende Rechter in om vallende blaadjes

Samen met de groendiensten van de gemeente, die ter tegemoetkoming een aantal takken van de esdoorns snoeiden, keek het stel naar de boosdoeners. De bomen werden in 1992 geplant. Op verzoek van de Wijerings werd de groenstrook dichter bij het huis geplaatst dan gebruikelijk is. Tonny en Helma realiseerden zich toen naar eigen zeggen niet hoe het er jaren later bij zou staan. Ze zijn geïrriteerd over het oordeel van de gemeente: ,,Ze namen het niet serieus en zeiden: We kunnen Losser niet gaan vol zetten met bonsaiboompjes.''



Twitteraars reageerden tijdens de uitzending massaal verbolgen op de twee. ,,Wat heb je toch een mooi leven als je grootste zorgen de blaadjes tussen de steentjes op je patio zijn'', liet iemand weten. Een ander had advies voor Helma: ,,Beste mevrouw Wijering, mos kun je bestrijden met azijn. En het zou mij niet verbazen als u dat volop in huis heeft.''



,,Het Superzeikgenootschap uit Losser is weer bij elkaar gekomen. Bladeren in de tuin, deze mensen hebben hun hele leven nog niets meegemaakt'', concludeerde een andere kijker.