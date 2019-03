Supervrouw met ballen blijft tot de middenmoot behoren

Domien: ‘Deze podcast is mijn favoriete hobbypro­ject’

6 maart Manmanman, de podcast is het favoriete hobbyproject van Domien Verschuuren van de afgelopen vijf jaar, zo zegt hij in De Social Podcast van deze site. Samen met zijn vrienden Bas en Chris praat hij iedere twee weken over mannelijkheid en daarmee staan ze standaard in de Nederlandse top tien van best beluisterde podcasts. In deze aflevering van De Social Podcast legt Domien uit waarom hij podcasts maakt, wat zijn vijf favoriete podcasts zijn en waarom hij gelooft dat podcasts geen hype zijn.