Superster Shakira betaalt 20 miljoen euro aan Spaanse belastingdienst

De Colombiaanse zangeres heeft al sinds 2011 een relatie met FC Barcelona-voetballer Gerard Piqué (31), de vader van haar twee zoons Milan (5) en Sasha (3). De Spaanse fiscus onderzoekt nu of ze tussen 2011 en 2014 zoveel tijd in Spanje heeft doorgebracht, dat ze in dat land ook belasting moet betalen. Dat zou zo zijn als ze meer dan 183 dagen per jaar in Spanje was.