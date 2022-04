Superfly-acteur schuldig bevonden aan zes verkrachtingen

Kaalan Walker, een acteur en rapper die onder meer te zien was in film Superfly uit 2018, is in een rechtbank in Los Angeles schuldig bevonden aan het verkrachten van zes mensen en seksueel misbruiken van een ander. Drie van de slachtoffers waren ten tijde van het misbruik 16 jaar oud.