Succesvol tv-debuut Rob Kemps: hogere kijkcijfers dan Matthijs van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps zitten op dit moment tegenover elkaar in de trein naar Parijs, maar stonden gisteravond nog recht tegenover elkaar. De zanger van de Snollebollekes maakte zijn debuut als presentator in de spelshow The Wheel , terwijl Van Nieuwkerk de protestdag van Unmute us afsloot in Matthijs gaat door. Ze kunnen tevreden naar elkaar glimlachen tijdens de treinreis voor hun gezamenlijke programma Chansons . Kemps kende een mooi debuut met 714.000 kijkers en versloeg daarmee nipt Van Nieuwkerk. Die mocht 703.000 belangstellenden noteren om half tien ‘s avonds. Beiden scoorden daarmee beter dan Robert ten Brink op RTL 4, die slechts 599.000 kijkers trok met Vriendenloterij Miljonairs .

Kopspijkers

Een uur eerder op de avond lanceerde NPO 1 de opvolger van Kopspijkers met de Patrick Lodiers-show Spaanders. Het format leek heel erg op het succesprogramma van Jack Spijkerman. Ook was er aan het einde van de show cabaret, waarin onder anderen Sigrid Kaag en prins Bernhard op de hak werden genomen. Met 763.000 kijkers kende de nieuwe zaterdagavondshow een voorzichtige start.



Op SBS 6 was het succesvolle YouTube-programma Het Jachtseizoen voor het eerst te zien op televisie. Het was de grote vraag of de mannen van Stuk ook voor een miljoenenpubliek konden zorgen bij de traditionele media. Gisteren waren 631.000 kijkers getuige van hun jacht op twee bekende Nederlanders. Geen slechte cijfers voor SBS 6, maar wel een erg voorzichtig begin.



Al met al was er dus geen enkele kijkcijferknaller gisteravond. RTL 4 bleef aan kop met Chantal Janzen in Oh wat een jaar! Al noteerde zij met 818.000 kijkers ook geen echte topscore. De zaterdagavondtaart is dus netjes in stukjes verdeeld door de tv-bazen. Nu is de grote vraag wie er komende week het gulzigst wordt en de stukjes van de anderen begint op te eten.