Succes Caro Emerald denderde maar door, maar nu is de prik uit de limonade

Hoe begon het ook alweer allemaal?

Met een daverende hit die veel mensen nog altijd bekend in de oren zal klinken: A Night Like This. Dat lied, een nummer als een oorworm, werd in de herfst van 2009 een gigantisch succes. Even eerder was een ander nummer, Back it Up, ook al opgevallen. Nederland maakte in een klap kennis met Caro Emerald, fraaie zangeres in de meest mooie jurken, altijd en eeuwig met rode lippenstift op. Wie de radio aanzette, kon er niet omheen: Emerald was overal. ,,Ik heb haar liedjes ontelbaar keer gedraaid”, zegt QMusic-dj Domien Verschuuren. Hij zat nog bij 3FM toen ze doorbrak. ,,Het leek een beetje de Nederlandse Amy Winehouse.” Niet in gedrag, overigens: Caro Emerald was juist lief en benaderbaar.