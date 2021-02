StukTV en Rijksoverheid werken samen voor jongeren in corona

De mannen van StukTV willen jongeren tijdens de coronacrisis een steuntje in de rug bieden. In het YouTube-programma Samen kunnen we niet Stuk , dat in samenwerking met de Rijksoverheid is opgezet, proberen ze jongeren perspectief te bieden.

In de show worden positieve verhalen uit de coronacrisis belicht. Want nu het leven niet zoals normaal is, moeten jongeren proberen niet bij de pakken neer te gaan zitten. Bekende Nederlanders, onder wie Emma Heesters en Sophie Milzink, komen aan het woord over hun ervaringen.

,,Met Samen kunnen we niet Stuk willen we een breed publiek inspireren en motiveren. Laten zien welke mogelijkheden er op dit moment al zijn”, vertelt Giel de Winter van StukTV over het programma. ,,Vanuit het hele land zijn er namelijk veel mooie en positieve verhalen te vertellen.”

Hij voelde de noodzaak om dit te maken, nadat hij op zijn instagramaccount (@giel, aantal volgers: 1,1 miljoen) steeds meer berichtjes van jonge volgers kreeg. Ze vertelden De Winter (30) over de problemen waarmee ze kampen als gevolg van de coronapandemie. ,,Ik schrok ervan,” zegt de presentator in Het Parool. ,,Het ging van leerachterstanden en afgezegde stages naar zware gezinsproblematiek en depressie. Het zette me aan het denken.”

De Winter zocht persoonlijk contact met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. ,,Ik kreeg een vriendelijk berichtje terug. Je kunt veel van hem zeggen, maar niet dat hij niet betrokken is.” Het resultaat is een samenwerking tussen Talpa en de overheid. ,,Maar we hadden volledige vrijheid bij het samenstellen van de inhoud,” benadrukt De Winter.

StukTV, opgericht door makers Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens, is met zo’n 2,4 miljoen abonnees een van de grootste YouTube-kanalen van Nederland. Samen kunnen we niet Stuk is donderdag 25 februari om 17.00 uur te zien op het YouTube-kanaal StukTV.

