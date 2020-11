StukTV diskwalificeert Lil' Kleine voor overtreden regels

video Bizarre minuten bij Beau: presenta­tor drinkt twee slokken desinfecte­rings­gel

14 november Er was vanavond sprake van een gekke vijf minuten aan de praattafel van Beau van Erven Dorens. Nadat eerst Heleen van Royen haar nieuwe boek presenteerde en geëmotioneerd vertelde over de begrafenissen van haar ouders gaf de presentator haar een hand om haar een hart onder de riem te steken. Om daarna opzichtig zijn handen te desinfecteren, zijn haar en gezicht in te smeren met het desinfectiemiddel en te eindigen met twee slokken van het goedje.