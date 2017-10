Studiobaas Amazon weg na beschuldiging seksuele intimidatie

Hackett, producente van de serie The Man In The High Castle, vertelde vorige week openhartig over het voorval. Price zou over zijn penis hebben gepraat en nadat ze hem afwees ‘anale seks’ in haar oor hebben geschreeuwd. De Amazon-producente meldt dat ze meteen een klacht indiende waarmee niets gebeurde, zo verklaarde ze tegen The Hollywood Reporter. Ze zegt dat ze nu is geïnspireerd door alle vrouwen die de praktijken van Hollywood-producent Harvey Weinstein aan de kaak hebben gesteld.



De tv- en filmmaatschappij van webwinkel Amazon heeft geen verklaring gegeven. Volgens The Hollywood Reporter heeft zijn verloofde de trouwplannen voor volgende maand meteen geannuleerd. Lila Feinberg had haar trouwjurk al gepast, opvallend genoeg ontworpen door de vrouw van Harvey Weinstein.