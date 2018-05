Studio Rusland krijgt futuristisch decor, waarschijnlijk mét teckel Messi

Ook zonder Oranje stort de NOS tijdens het WK Voetbal grofweg 150 tv-uren over de kijker uit. Met 64 live wedstrijden, Studio Rusland in een futuristisch decor en waarschijnlijk mét teckel Messi als sidekick, al wordt daar nog druk over onderhandeld. De nachtmerrie voor de niet-voetbalfan?

,,Eerlijk, ik vind het eigenlijk wel lekker om van die Oranjegekte weg te blijven'', aldus Hugo Borst tijdens de perspresentatie van de NOS over de tv-plannen voor het WK Voetbal. ,,Die versierde straten overal, dat is toch eigenlijk gewoon verschrikkelijk?!''

Dat het Nederlands Elftal niet van de partij is tijdens het grootste sportevenement van de wereld, is voor de publieke omroep in elk geval geen reden om straks tussen 14 juni en 15 juli zuiniger dan normaal verslag uit te brengen. Sterker, NPO 1 wordt voor een groot deel schoongeveegd voor het voetbal.

Quote Een verschil met de vorige keer is dat we ons meer op het voetbal zelf zullen richten Hugo Borst De NOS stuurt 7 commentatoren naar Rusland, alle wedstrijden zijn live te volgen (op de buis en online), Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart beschouwen voor en na, presentator Sjoerd van Ramshorst neemt het belangrijkste WK-nieuws door, de Marokkaans-Nederlandse straatvoetballer Soufiane Touzani heeft een eigen rubriek en de NOS-app is verrijkt met de mogelijkheid om alle doelpunten terug te zien vanuit alle denkbare camerahoeken.



Ook is er Studio Rusland met de eerder genoemde Hugo Borst en collega Henry Schut die aan de aanwezige pers vraagt of ze bekend zijn met de oude tekenfilmserie The Jetsons. ,,Want daar doet de studio aan denken.'' Die is nog niet afgebouwd, maar belooft een futuristische ruimte te worden in de vorm van een ronde ton met enorme LED-schermen die je het gevoel geven in een skybox te zitten. ,,En een verschil met de vorige keer is dat we ons meer op het voetbal zelf zullen richten.''

Volledig scherm Soufiane Touzani (L) en Tom Egbers. © ANP

Mooie gastenlijst

Is dit geen nachtmerrie voor de niet-voetballiefhebber? Hoofdredacteur Sport Maarten Nooter van de NOS wijst op de hoge kijkcijfers van het EK in Frankrijk twee jaar terug toen Oranje ook al niet van de partij was. De wedstrijden en programma’s bereikten in 2016 alsnog driekwart van Nederland.

Dan kán je focus ook wat meer op het voetbal liggen, beweert Nooter. ,,Om die niet-voetballiefhebber ook te bedienen, kozen we onze gasten toen iets breder. In die zoektocht dreven we wel eens af. Een zanger die ook wel iets met sport heeft, wil ook graag zijn laatste plaatje promoten. Ditmaal dus iets meer voetbalgerichte mensen in de studio.'' Al blijken dat lang niet alleen sporters. Op de gastenlijst staan onder andere cabaretier Theo Maassen en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

,,Natuurlijk, zonder Oranje is het meekijkeffect minder'', vervolgt de NOS Sport-baas. ,,Maar let op, tegen de knock-outfase gaat dat aantal wel stijgen.'' En voor wie écht niets opheeft met het toernooi? ,,De wedstrijden in Rusland zijn wat vroeger waardoor de talkshow van Jinek gewoon doorgaat. Studio Rusland is ook iets korter dan normaal, zo’n 35 à 40 minuten. Het valt allemaal best mee.''

Moeder

Henry Schut stapt meer relaxt Studio Rusland binnen dan Studio France twee jaar terug. ,,Dat toen zonder Oranje toch zoveel mensen keken, had ik nooit verwacht. Denk even terug aan IJsland. Niemand wist toen dat het de leukste ploeg van het toernooi zou worden. Dat soort onverwachte verhalen komen ook nu vast weer bovendrijven. Je kan het dus gewoon over voetbal hebben. En ik geloof echt dat we ook een leuk programma voor mijn moeder maken.''

En teckel Messi dan? Bij het WK Voetbal vier jaar geleden (Studio Brasil) veroverde de vaste stamgast van Schut en Borst de harten van heel Nederland. Het blijft nog even spannend of de viervoeter ook ditmaal van de partij is. ,,Daar zijn we nog keihard over aan het onderhandelen'', grapt Schut. ,,Maar er is goede hoop.''

Volledig scherm Hugo Borst. © ANP