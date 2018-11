‘Stripper’ Nienke Plas scoort met clip bij eerste single

Een frisse wind? Een tornado! Meghan Markle zet Buckingham Palace op zijn kop

12:06 Morgen is het exact zes maanden geleden dat Meghan Markle in het huwelijksbootje stapte met prins Harry en zo in één klap een Britse hertogin werd. Ze schreef daarmee een stukje geschiedenis, want ze is naar koninklijke maatstaven een opmerkelijke keuze: ze is gescheiden, Amerikaanse en heeft Afro-Amerikaanse roots. Het was dan ook te verwachten dat de 37-jarige actrice een frisse wind zou doen waaien door Buckingham Palace. Maar zes maanden na het huwelijk lijkt die frisse wind eigenlijk meer op een tornado, zo wordt gefluisterd in het paleis.