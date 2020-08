Streetlab maakt na twee jaar comeback op tv

Vrouw van Robin Williams: Toen de deur van zijn kantoor op slot zat, wist ik dat ik hem kwijt was

28 augustus Hollywoodlegende Robin Williams zat tijdens zijn laatste dagen vast in ‘een achtbaan van hoop en radeloosheid’, zegt zijn vrouw Susan Schneider in de aangrijpende documentaire Robin’s Wish, die op 1 september verschijnt. Hoewel het intussen al zes jaar geleden is dat de komiek zichzelf het leven ontnam, bleven veel details over zijn toestand onbekend. ,,We vochten tegen een dodelijke en ongeneeslijke ziekte, zonder het zelf te weten”, zegt Susan.