Streamingdienst HBO Max begint op 8 maart in Nederland

HBO Max, een van de grootste streamingsdiensten ter wereld, begint op 8 maart met uitzenden in Nederland. In het pakket zit onder meer het aanbod van filmmaatschappij Warner Bros. Films als Dune , The Suicide Squad en Tom and Jerry zijn meteen beschikbaar. Voortaan staan alle nieuwe speelfilms uit de stal van Warner Bros 45 dagen na de bioscooppremière op HBO Max.

Het programmapakket bestaat verder onder meer uit originele series van HBO, bekend van klassiekers als The Sopranos, Succession en Game of Thrones. Tot het nieuwe aanbod behoort onder meer House of the dragon, de prequel van Game of Thrones. Ook de hit Sex and the city krijgt een vervolg, getiteld And just like that, waarin de levens van de hartsvriendinnen Carrie, Charlotte en Miranda als vijftigplussers worden gevolgd.

Verder komt de streamingsdienst ook met The gilded age, een Amerikaanse variant van Downton Abbey, geschreven door dezelfde auteur, Julian Fellowes. Het verhaal speelt zich af in de betere kringen van New York rond 1880.

Europees aanbod

HBO Max, onderdeel van het telecom- en entertainmentconcern AT&T, richt zich ook op familievermaak met de programma’s van Cartoon Network en DC. Ook wil het Amerikaanse bedrijf zich richten op Europees aanbod. Het is de bedoeling dat ook met Nederlandse producenten samengewerkt gaat worden.

De streamingdienst houdt de kosten van het abonnement voorlopig nog geheim. Die worden tijdens een speciale lancering van HBO Max eind februari in Nederland bekendgemaakt. In een vergelijkbaar land als Denemarken betaalt de abonnee 9,30 euro per maand.

Wereldwijd trok HBO Max in het laatste kwartaal 4,4 miljoen nieuwe abonnees aan, minder dan de grote concurrent Netflix (met 8 miljoen aan aanwas in dezelfde periode), maar die dienst is in meer landen beschikbaar. Behalve in Nederland zal HBO Max in maart in vijftien andere Europese landen lanceren.

Volledig scherm Nicole Ari Parker, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker and Karen Pittman tijdens de première van Sex and The City... And Just Like That © Reuters

