Streaming Video Awards: herken jij deze Nederlandse series?

Love Is­land-kop­pel Fé en Lennert uit elkaar: ‘Andere visie op het leven’

Het Love Island-koppel Fé en Lennert is niet langer samen. Dat maken de twee, die in 2022 in de finale van het datingprogramma stonden, dinsdag bekend op Instagram. ‘Helaas hebben we toch een andere visie op het leven en de toekomst’, schrijft Fé onder meer.