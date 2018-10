Stream en scream: Horrify moet Netflix voor horrorfans worden

Vanaf vandaag - niet toevallig net op tijd voor Halloween - kan je in de Benelux gebruik maken van de gloednieuwe streamingdienst Horrify . Het is een streamingplatform dat zich enkel focust op ‘bloedstollende en angstaanjagende films, series en alles wat met horror te maken heeft’. Netflix voor griezelfans, zeg maar.

Zijn slasher- en gorefilms helemaal jouw ding? Dan is Horrify het bekijken waard. De dienst, die vanmiddag gelanceerd wordt, gaat van start met meer dan 100 films en series in het horrorgenre. Het aanbod, dat je onbeperkt kan bekijken vanaf 6,95 euro per maand, wordt wekelijks verder aangevuld.

‘Niche streaming’ heet zoiets: in plaats van een zo breed mogelijk publiek aan te spreken - zoals Netflix - concentreert Horrify zich op een veel kleinere doelgroep. Een grote gok, maar bij het nieuwe bedrijf zijn ze overtuigd dat het een schot in de roos wordt. ,,Er zijn echt heel veel horrorfans in de Benelux”, klink het. En die kunnen volgens hen nergens terecht. ,,Het horroraanbod van Netflix is heel beperkt”, aldus woordvoerder Nikki Hage in De Standaard. ,,De echte horrorfan wil een veel breder aanbod, met bijvoorbeeld films uit de jaren ‘70 of met Italiaanse horror. Wij hebben ook veel B-films die Netflix helemaal niet interesseert.”

Concurrentie

Horrify is niet de eerste niche streamingsdienst. Zo kijk je op HayU alleen maar naar reality-tv. Britbox focust zich dan weer op Britse tv-series, Crunchyroll is the place to be voor animefans en Lumière biedt de Scandinavische kwaliteitsdrama’s aan. En ga je buiten Europa, dan kom je nog een veel groter aanbod aan streamingsdiensten tegen.

Voorlopig is Horrify de enige horrordienst die in Nederland beschikbaar is, maar lang duurt dat niet. Op 30 november komt Fear Unlimited op de markt en die dienst is zo goed als een kopie van Horrify. Fear Unlimited zal beschikbaar zijn voor 7,99 euro per maand. Snelle inschrijvers betalen tijdens de eerste zes maanden 6,66 euro per maand.