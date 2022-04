Stormloop op kaartjes voor Boekenbal

De belangstelling voor kaartjes voor het Boekenbal, de jaarlijkse aftrap van het literaire seizoen, is nog nooit zo groot geweest als dit jaar. Dat laat boekenkoepel CPNB, die het bal organiseert, vrijdag weten. Er zijn iets meer dan 1500 kaarten te verdelen voor het feest dat vanavond in Escape in Amsterdam plaatsvindt.

,,We krijgen bij CPNB al wekenlang elk uur twee of drie appjes of mailtjes van mensen die graag een kaartje zouden willen”, meldt een woordvoerder. ,,Het Boekenbal is elk jaar populair. Maar zoveel aanvragen als deze editie hebben we nog nooit gehad.” De eerste verzoeken voor kaartjes kwamen afgelopen zomer al binnen, voegt de zegsman daar aan toe.

Volgens het CPNB heeft de belangstelling vooral te maken met de coronapauze van twee jaar. Het Boekenbal vond voor het laatst plaats in maart 2020, vlak voor de eerste lockdown. ,,Iedereen heeft weer enorm behoefte aan een feestje”, stelt de woordvoerder. Voor het gala worden schrijvers uitgenodigd. Maar er zijn ook veel BN’ers aanwezig, zoals influencer Bas Smit: ,,Die scheidslijn wordt minder helder nu veel bekende Nederlanders ook boeken zijn gaan schrijven.”

Nacht van de liefde

Normaal gesproken is het Boekenbal in Internationaal Theater Amsterdam, de schouwburg aan het Leidseplein, maar omdat het evenement vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus een maand werd uitgesteld was die locatie nu niet beschikbaar. Daarom week organisator Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) uit naar Escape op het Rembrandtplein.

Vorig jaar ging het roemruchte feestje voor schrijvers, uitgevers, boekhandelaren en andere spelers in de literaire wereld niet door en CPNB verwacht dan ook dat deze editie ‘een groot feest wordt’. Het thema is ‘De nacht is van de liefde’, dat aansluit bij de eerste liefde, het onderwerp waar het in de 87e editie van de Boekenweek om draait.

