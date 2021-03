Stormloop op Diana-musical: al 15.000 kaarten verkocht

Dat heeft producent Iris van den Ende van MediaLane vandaag bekendgemaakt. ,,Het was voor ons een vraag of het publiek door de zorgen over corona en de lockdown weer kaarten zou gaan kopen voor een voorstelling die na de zomer in première gaat”, stelt ze. ,,We zijn daarom extra blij met de eerste cijfers. De magie van het theater is sterker dan corona.”

Actrice Marlijn Weerdenburg speelt in de musical Lady Di. In het stuk wordt continu geschakeld tussen het liefdesverhaal van Diana en de Britse prins Charles begin jaren tachtig en de romance van hun zoon prins Harry met Meghan, die de afgelopen jaren op sociale media overal te volgen was.



De musical vertelt daarnaast over de moeder die Diana ook was en hoe zij voor haar eigen geluk moest vechten. Het is de eerste keer dat Weerdenburg, bekend van onder meer Moltalk en de serie Danni Lowinski, een dragende rol in een musical speelt.



Vanaf september is Diana & Zonen te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna gaat de productie op tournee langs de Nederlandse theaters.