Storm van kritiek op Ronnie Flex na steun aan rapper Akwasi

Akwasi had het vorige week maandag in zijn toespraak bij het Black Lives Matter-protest op de Dam onder meer over ‘fuck the police’ en over ‘motherfucking Zwarte Piet die straks weer naar zijn hoerenmoeder gaat’. Ook zei hij: ,,Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht.”



De rapper kreeg naar aanleiding van die toespraak meerdere dreigementen via social media. Ook is er aangifte tegen hem gedaan.