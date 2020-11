Stones-gitarist Keith Richards: Single Living in a ghost town was profetisch

,,Tegen mijn gewoonte in kies ik een eigen nummer van the Rolling Stones, ik kan niet anders als ik deze vraag eerlijk wil beantwoorden. Als ik die song over jaren terughoor, denk ik ongetwijfeld meteen terug aan de coronatijd. We waren begin dit jaar met de band halverwege ons nieuwe album, dit was daarvan de eerste single. Hij kwam uit in het voorjaar en vlak daarna ging het mis. Ons album konden we niet afmaken en onze tournee moesten we uitstellen.

,,Living in a ghost town, dat is helemaal zoals het dit jaar is. Minder mensen op straat, gesloten restaurants en winkels, wereldwijd. Terwijl het nummer al klaar was voor de coronacrisis, dus het is er niet speciaal voor geschreven. Het blijkt een profetisch lied te zijn geweest. Met een ghosttown doelen we oorspronkelijk op een desolate, verlaten stad zoals die er zoveel in de wereld zijn. Maar nu we de realiteit kennen, is het 100 procent van toepassing op corona.’’