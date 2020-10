Stevie Wonder verruilt Motown voor eigen label

Wonder gaat volgens eigen zeggen zelf een label oprichten. What The Fuzz Records zal, net als Motown, tot de Universal Music Group behoren.



Daarnaast maakte de muzikant ook bekend dat hij twee nieuwe tracks uit gaat brengen. De songs zijn vanaf dinsdag beschikbaar en de opbrengst gaat naar de organisatie Feeding America.



In 1961 haalde muzieklegende Berry Gordy Stevie Wonder bij Tambla Motown. Hij was toen elf jaar oud. Sindsdien reeg de musicus de successen aaneen. Hij heeft in Amerika maar liefst 28 top 10-hits op zijn naam staan. Daaronder klassiekers als Supersticious, I Wish, Isn’t She Lovely en I Just Called To Say I Love You. Wonder sleepte gedurende zijn loopbaan 25 Grammy’s in de wacht.