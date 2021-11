Steven en Miranda werden bedrogen: ‘Oud-eigenaar had zielig verhaal om huis te verkopen’

UPDATE/VIDEO Ali B slachtof­fer van gewapende overval: ‘Ze wilden iets, dat heb ik ze gegeven’

Ali B. is gisteravond door meerdere mannen overvallen in zijn straat. De daders hadden het gemunt op het horloge van de rapper. ‘Ik heb het gegeven. Omdat ik denk: ja, hoe eerder je het geeft, hoe eerder je er vanaf bent’, liet Ali B. gisteren in een filmpje weten. De politie is momenteel op zoek naar twee daders.

26 november