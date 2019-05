Sterren woedend over invoering zeer strenge Amerikaanse abortuswet

Pink is eveneens woest en schrijft: ,,Gouverneur Kay Ivey heeft het meest extreme abortusverbod ondertekend. Dit is geen toeval, het is onderdeel van een poging om abortus in zijn geheel te verbieden. Het is niet alleen een aanval op vrouwen in Alabama, maar op iedereen die zwanger zou kunnen worden. Er zijn geen uitzonderingen voor gevallen van incest of aanranding, waardoor de levens van vrouwen in gevaar gebracht worden. Artsen kunnen de gevangenis ingaan mochten zij zorg verlenen en er is door 25 witte mannen voor deze wet gestemd, terwijl het om de gezondheid en rechten van vrouwen gaat.”