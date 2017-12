Sterren staan stil bij dood Hallyday: 'Je ziel is pure rock en roll'

Céline Dion noemde hem 'een grote in de showbusiness' en zei: ,,Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en geliefden en de miljoenen fans die hem decennia lang aanbaden." De Canadese liet weten dat Hallyday gemist zal worden, ,,maar nooit vergeten".



Bon Jovi-gitarist Richie Sambora schreef: ,,Vaarwel mijn vriend. We zullen je missen, maatje. Bedankt voor alles dat je ons gegeven hebt." Lenny Kravitz deelde twee foto's van zichzelf met de Franse zanger. ,,Je vriendschap, liefde en steun staan getekend in mijn hart. Het is een eer je te hebben gekend en tijd met jou en je mooie familie doorgebracht te hebben. Je ziel is pure rock-'n-roll." Hij sloot zijn post af met ,,Repose en paix", Frans voor 'rust in vrede'.



Hallyday, die eigenlijk Jean-Philippe Smet heette, overleed op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Tijdens zijn ruim vijftig jaar durende carrière nam hij meer dan duizend nummers op. Ruim honderd liedjes daarvan schreef hij zelf. De muzikant verkocht 110 miljoen albums en ondernam 181 tournees.