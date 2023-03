Sterren pakken uit op champagnekleurige loper: ‘Cara Delevingne is de ster van de avond’

Foto'sNatuurlijk draait het bij de Oscars om films, maar verschijn je niet in volle glorie op de champagne loper, dan tel je eigenlijk niet mee. Internationale sterren pakten flink uit voor de 95ste uitreiking van de geliefde filmbeeldjes. Modejournalist Josine Droogendijk werpt een blik op de jurken van beroemdheden. ‘Cara Delevingne is echt de ster van de avond.’

Wie Lady Gaga de afgelopen jaren heeft gevolgd, weet als geen ander dat de zangeres en actrice niet vies is van een beetje shockeren. Zo verscheen Gaga in 2010 in een vleesjurk, bestaande uit rauw rundvlees, op de MTV Video Music Awards. Maar inmiddels lijkt de Amerikaanse superster steeds meer op zoek naar klasse, zegt Josine Droogendijk over de Versace-jurk die Lady Gaga zondag tijdens de Oscars droeg. ,,Natuurlijk is het een beetje een kiekeboe-jurk met dat doorschijnende korsetlijfje, maar de stof is toch ook weer zwart. Ze heeft haar haar keurig opgestoken, waardoor haar voorkomen in balans is.”

Minder in balans was Heidi Klum, merkt Droogendijk op. Klum maakte haar entree op de champagnekleurige loper in een gele jurk met tientallen veren van ontwerper Georges Hobeika. ,,Ik weet niet wat haar kledingadviseur heeft gedacht. Dit was alsof Pino aanwezig moest zijn. Als je zo’n mooi figuur hebt en het dan verstopt onder een vacht van veren, daar is niets verfijnd aan. Maar het is haar wel gelukt om de aandacht te trekken.”

De ster van de avond was toch echt Cara Delevingne, vindt Droogendijk. Het topmodel schitterde in een rode jurk van Elie Saab en ook haar juwelen van Bulgari trokken de aandacht. ,,We zien dit jaar sowieso veel gedrapeerde jurken met veel volume, dat geeft een beetje een jaren 80-vibe”, legt Droogendijk uit. ,,Vergeet niet dat de kleur rood iedereen naar boven haalt. Maar Cara zag er echt prachtig uit.”

Angela Bassett komt volgens Droogendijk op een goede tweede plaats te staan. De actrice verscheen in een paarse jurk van Moschino, eveneens met veel volume. ,,Die kleur knalt er echt uit. Ik vond haar, samen met Delevingne, echt opvallen.”

Lingerietrend

Verder merkt Droogendijk op dat er dit jaar wel erg vaak een knipoog wordt gegeven aan de satijnen onderjurk. ,,Ja, de lingerietrend. Kijk bijvoorbeeld naar het doorzichtige bovenlijf van Lady Gaga. Of de jurk die Jamie Lee Curtis droeg. Ingetogen, maar door de baleinen op het lijfje duidelijk een knipoog naar lingerie.” Actrice Halle Bailey, te zien als Ariel in de remake van De Kleine Zeemeermin, droeg een soortgelijke outfit.

Al met al, zo stelt Droogendijk, was er dit jaar weinig variatie in kleur op de champagnekleurige loper. ,,Tuurlijk zagen we verschillende kleuren, maar het was wel des Oscars. Ingetogen en formeel.” Wit, zwart en zilver waren dan ook de kleuren die veelal voorbij kwamen. Ook kozen de sterren niet bepaald voor printjes. ,,Bijna alles was effen. En als er al iets gebeurde, was het vaak met borduurwerk.”

