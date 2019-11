Sterren in de rij voor tweede seizoen The Masked Singer

Recensie Ghost Stories: griezelen in het theater blijft een opgave

10:00 Het toneelstuk Ghost Stories van het Britse duo Jeremy Dyson en Andy Nyman ging 10 jaar geleden in première, is sindsdien vele malen opgevoerd en in 2017 verfilmd. In een vlotte, eigentijdse vertaling van Allard Blom is het nu ook in de Nederlandse theaters te zien.