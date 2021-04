Sterk debuut Evers lijdt onder gebrek aan keuzes

Voorwoord Boekenweek Raoul de Jong: ‘Ik durf niet de gangmaker te zijn als ik een ruimte binnenloop’

8 april De Boekenweek is uitgesteld door de coronapandemie, maar wel vindt deze week het Voorwoord van de Boekenweek plaats; twee schrijvers gaan in de Kleine Komedie in Amsterdam in gesprek met elkaar. Vandaag is het de beurt aan Tim Krabbé en Raoul de Jong.