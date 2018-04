Perez Hilton ontvangt Jennie Lena thuis om voor moeder te zingen

Middenin de woonkamer van Perez zong Lena het lied Mama's Gonna Be There van haar nieuwe EP. Achter de camera stond de moeder van de blogger en dat vond hij best bijzonder. ,,Wat een zegen om Jennie in ons huis te hebben'', schrijft hij op zijn website. ,,Terwijl ze ook nog eens een lied zingt over moeder zijn, mét moeder Perez erbij!''



De excentrieke blogger, die eigenlijk Mario Armanda Lavandeira heet, volgt Jennie al sinds haar auditie bij The voice of Holland in 2015. Haar vertolking van Who's Loving You van The Jackson 5 was volgens Perez misschien wel de beste blind audition aller tijden. Sindsdien wijdde hij blog na blog aan de zangeres en nodigde hij haar meermaals uit.