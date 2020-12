Ster van Netflix-docu Cheer ontkent seks met minderjarige, na eerdere bekentenis

In tegenstelling tot wat eerder bekend werd, ontkent Jerry Harris nu dat hij schuldig is aan zedendelicten met minderjarige jongens. De realityster, die te zien was in Netflixdocureeks Cheer, wordt verdacht van zeven gevallen van seksueel wangedrag waarbij minderjarigen betrokken waren.

Aanklagers stellen dat Harris jonge jongens online benaderde en probeerde over te halen tot seksueel gedrag door op hun schuldgevoel in te spelen, ze te bedreigen of geld te bieden. Nadat hij bekend was geworden door Cheer en onder meer de rode loper van de Oscars mocht verslaan voor de show van Ellen DeGeneres, zou hij zijn slachtoffers tot 1000 dollar hebben betaald voor seksueel expliciete filmpjes op FaceTime en Snapchat, waarna hij probeerde persoonlijk met hen af te spreken.

In rechtbankpapieren die de aanklagers in oktober indienden, stellen zij dat de nu 21-jarige Harris na zijn arrestatie heeft bekend dat hij seks heeft gehad met een 15-jarige jongen en meerdere minderjarigen om naaktfoto's heeft gevraagd. Dat staat haaks op zijn verklaring van maandag, waarin staat dat hij onschuldig is aan alle delicten waarvan hij wordt verdacht.

Harris was de publiekslieveling uit de serie, die draait om een fanatieke groep cheerleaders. In september werd bekend dat de FBI een onderzoek naar hem was gestart. De zaak ging rollen nadat twee broers er melding van hadden gemaakt dat de cheerleader hen expliciete berichten had gestuurd en herhaaldelijk om naaktfoto's had gevraagd. Dat zou zijn begonnen toen de jongens, een tweeling, dertien jaar oud waren.