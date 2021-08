Stekker uit glijbaanshow na diarree-uitbraak onder crew

Recensie The Suicide Squad: Stallone als pratende haai in aangename superhel­den­sur­pri­se

5 augustus Het superheldenidioom spuugt blijvend films op ons af. En slagen zullen ze. Als er tegenwoordig een commercieel flopt, doen ze het met een andere cast en crew gewoon nog een keer over. Twee delen van The Amazing Spider-Man in 2012 en 2014 met Andrew Garfield in de titelrol deden het niet beroerd aan de kassa, maar het kon beter. En dus mocht een paar jaar later weer iemand anders (Tom Holland) het rood-blauwe pakje aantrekken.