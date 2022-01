Stefano Keizers smoorverliefd op zangeres Loes Wijnhoven

Keizers meldde afgelopen november nog dat zijn relatie met Ellis tot zijn grote verdriet op de klippen was gelopen. Het lijkt nu dus alsof hij daarvoor al iets kreeg met Loes, maar in werkelijkheid was de breuk al langer geleden en maakte hij die pas later wereldkundig, benadrukt de manager. Lees door onder de foto’s.

Het is niet duidelijk hoe lang Stefano samen was met zijn ex Ellis; de cabaretier liet tot voor kort weinig los over zijn liefdesleven. Hij zei dat ze samen ‘alles geprobeerd’ hadden om de breuk te voorkomen, maar dat de ‘hele nare’ conclusie onvermijdelijk was. ‘Vroeg of laat zullen betere tijden ons omarmen’, schreef hij.



Lees door onder de foto.