Steenrijk, straatarm-gezin op uitnodiging van Hollywoodvrouw naar LA: ‘Een droom die uitkomt’

Jolanda en Kyana ruilden voor het SBS-programma Steenrijk, straatarm van leven met ondernemer en zangeres Conchita Leeflang en werden uitgenodigd om bij haar langs te komen in Los Angeles. Inmiddels heeft het Gelderse gezin de reis naar Amerika gemaakt. ,,Het was een droom die uitkwam.”

Ze zijn nog een beetje in de war van de jetlag, maar hebben beiden een enorme glimlach op hun gezicht. ,,Het was, nou ja, a dream come true’’, zegt Jolanda in gesprek met deze site. ,,Ik kan nog niet helemaal bevatten wat we allemaal hebben meegemaakt. We zijn overal geweest: de Hollywood Walk of Fame, Rodeo Drive, Venice Beach.”

Afgelopen mei zagen kijkers van Steenrijk, straatarm hoe de alleenstaande moeder en haar 14-jarige dochter hun rijtjeshuis in Eibergen verruilden voor de vakantievilla van Conchita Leeflang, een zangeres en ondernemer, wiens luxeleven eerder al eens te zien was in de realityserie Nederlandse Hollywood Vrouwen, en haar dochter London (12). Bij de ontmoeting tussen de deelnemers nodigde Conchita hen uit voor een reisje naar LA.

Het zou de eerste keer vliegen worden en er moesten ook nog paspoorten worden geregeld, maar afgelopen dinsdag stapten Jolanda en Kyana op het vliegtuig voor de logeerpartij in Beverly Hills. Jolanda: ,,We voelden ons meteen thuis bij Conchita en London. Bij haar aan de keukentafel was het alsof we elkaar al jaren kennen. Kyana was woensdag jarig en als verrassing had London een pool party voor haar georganiseerd met een grote taart en vriendinnen. Ik heb haar enorm zien genieten.”

Jolanda en Kyana bij Kyana's surprise party in Beverly Hills

Jolanda en Kyana op de Hollywood Walk of Fame

Het hoogtepunt van de week was voor Jolanda het moment dat zij oog in oog stond met het iconische Hollywood Sign. ,,Dat was overweldigend. Ik moest mezelf knijpen om te geloven dat ik er echt stond’.” Het beroemde Venice Beach had op Kyana nog de meeste indruk gemaakt. Kyana: ,,Het strand, de muziek, de skaters en basketballers. Ik vond dat zó mooi.”

Hollywood

Conchita: ,,Toen wij in hun huis verbleven, voelde ik al een connectie met Jolanda en Kyana. We leiden hele verschillende levens, maar hebben ook belangrijke dingen gemeen. We zijn allebei alleenstaande moeders die vechten voor hun dochters.” Die klik voelt Jolanda ook. ,,We denken eigenlijk over veel dingen wel hetzelfde.”

,,Ik kijk met een heel gelukkig en voldaan gevoel terug op deze week. Ben heel blij dat ik deze herinneringen met Kyana heb kunnen maken. Dat pakken ze ons niet meer af.”

Jolanda en Kyana bij de Hollywood Sign.

