Start Heel Holland bakt lijdt onder concurrentie: miljoen kijkers minder

Met 2,4 miljoen kijkers noteerde Heel Holland Bakt meteen een topscore bij de eerste aflevering. Het bakprogramma had ook een perfecte lead-in met Maestro , goed voor twee miljoen kijkers. Toch was de seizoensstart van de NPO 1-kijkcijferknaller een stuk minder glansrijk dan vorig jaar. Toen zagen 3,3 miljoen mensen de openingsaflevering van het zesde seizoen. De zevende reeks van Heel Holland Bakt begon met een serie taarten die vijftig bakkers lieten proeven aan de jury. Er bleven uiteindelijk tien amateurs over, die dit seizoen kleur mogen gaan geven. Eentje probeerde het vorig jaar al, maar kwam nu wél door de voorronde. Meer over die aflevering lees je hier .

Eindstrijd

Dat Heel Holland Bakt bijna een miljoen kijkers inleverde, heeft waarschijnlijk alles te maken met de felle concurrentie. Op RTL 4 was gelijktijdig het laatste stukje van de finale van Expeditie Robinson bezig. Daarvoor schakelden 1,8 miljoen belangstellenden in, waarmee het de best bekeken slotaflevering van de survivalshow ooit was. Niet iedereen vond de finale overigens bevredigend. Na afloop werd flink geklaagd over de anti-climax waar de eindstrijd van het programma in resulteerde.



Recht tegenover de bakkers stonden nóg twee programma's die een miljoenenpubliek aan zich wisten te binden. Caroline Tensen hield na Expeditie Robinson op RTL 4 één miljoen kijkers vast met de quiz Één tegen 100. De grootste concurrent was echter Arjen Lubach op NPO 3. Hij sloot zijn succesvolste seizoen ooit af, waarvan elke aflevering meer dan een miljoen kijkers trok. Naar de laatste aflevering, die hij rappend eindigde, keken 1,2 miljoen kijkers.



Zondag met Lubach eindigt met die topscore slechts op een zesde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Expeditie Robinson belandt ondanks de beste score ooit op de vijfde plek. Maestro is te vinden op de vierde plek. Studio Sport Eredivisie staat op de derde plek met bijna 2,2 miljoen kijkers en Het Achtuurjournaal staat een plek hoger met ruim 2,2 miljoen nieuwsgierigen. Heel Holland Bakt is ondanks de miljoen kijkers minder dan vorig seizoen nog altijd de topscorer van de zondagavond.