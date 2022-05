Star Warsmodel en Elvispak onder topstukken veiling Hollywood

Volgende maand worden in Hollywood zo’n 1800 items geveild die iets met film te maken hebben. Onder de te veilen stukken bevinden zich een pak van Elvis Presley en een model dat gebruikt is in de eerste Star Wars -film.

Het film- en tv-memorabiliabedrijf Propstore denkt dat de veiling eind juni zeker 8,5 miljoen euro zal opleveren. Tussen de te veilen stripalbums, speelgoed, kleding die door crewleden van een film is gedragen en uniek promotiemateriaal zitten volgens de organisatie enkele topstukken die veel geld op kunnen leveren.

Het Red Leader X-Wing-model uit de film Star Wars: A New Hope is zo’n topstuk. Het model heeft een geschatte waarde tussen 500.000 tot een miljoen euro. ,,We denken dat dit de enige echte, intacte, originele X-Wing uit de allereerste Star Wars is die ooit op een openbare veiling is aangeboden. Dus het is best bijzonder,” vertelt Propstore-topman Brandon Alinger tegen persbureau Reuters.

Andere items die onder de hamer gaan zijn een animatronic Gizmo uit Gremlins 2: The New Batch. Het prijskaartje ligt tussen de 75.000 110.000 euro, de hamer van Thor die gebruikt is in de eerste Thor. Die zou 150.000 euro op kunnen brengen. Verder is er nog een twee meter lang model van een vliegtuig gebruikt in de film Top Gun.

Er zijn ook spullen uit Will Smith-films. Zo zijn er diverse broeken die hij droeg in de biopic Ali over bokslegende Muhammad Ali. Daarnaast is er nog een soort steunhandschoen die Johnny Depp droeg in Edward Scissorhands. Omdat zowel Depp als Smith de laatste tijd behoorlijk in het nieuws zijn, verwacht Alinger dat deze items op extra veel belangstelling kunnen rekenen.

Andere veilingitems zijn het pak van Elvis Presley uit de film It Happened at the World Fair, de portemonnee van Samuel L. Jackson uit Pulp Fiction en het zwaard van Uma Thurman uit Kill Bill Vol.1.

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: