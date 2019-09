Stanley Burleson: ‘Een held is leuk om te spelen hoor, maar geef mij maar de bad guy’

Toen bekend werd dat We will rock you weer Nederland zou aandoen (de musical beleefde in 2010 haar Nederlandse première), informeerde Stanley Burleson (53) informeel naar de vacature van choreograaf. Die bleek bezet. Maar of hij er wellicht voor voelde de rol van de schurkachtige politieman en assistent van de Killer Queen (een rol van de Amerikaanse ster Anastacia) Khashoggi te spelen in het muziekspektakel, gefundeerd op de rijk gevulde jukebox van de Britse popformatie Queen en mede geschreven door gitarist Brian May en slagwerker Roger Taylor?



,,Ik wilde er nog even over nadenken, maar toen klonk aan de andere kant: we repeteren trouwens vijf weken in Rome…’ Ik zei meteen ja. In die fantastische stad wil ik wel een paar maanden op een Vespa rondrijden.” Bovendien: ,,Die Khashoggi is een klootzak. Een held is leuk om te spelen hoor, maar geef mij maar de bad guy. In de 3 Musketiers was ik destijds kardinaal Richelieu. Heel dankbaar om te merken dat het publiek je haat. Dan doe je het goed.”